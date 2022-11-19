В «Росэнергоатоме» сообщили о 12 ударах ВСУ по Запорожской АЭС
2022-11-19 23:09
Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС.
По его словам, это произошло 19 ноября в промежутке между 17.15 и 17.41. Удары наносились по периметру станции.
Карчаа утверждает, что шесть снарядов попали по брызгальному бассейну, который входит в систему охлаждения АЭС.
Два удара нанесено рядом с сухим хранилищем ядерных отходов, еще три – вблизи КПП. Советник отмечает, что это был по-настоящему массированный удар.
Опубликовано: Светлана Репина
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