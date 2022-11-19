Наполитано: Байден одним звонком заставит Зеленского начать переговоры с РФ

Журналист Эндрю Наполитано уверен, что Джо Байден может попросить Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

19 ноября журналист Эндрю Наполитано пообщался с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером, сообщив ему, что Джо Байден может позвонить Владимиру Зеленскому с требованием о немедленном возобновлении российско-украинских переговоров вопреки протестам Киева, и правительство Украины будет вынуждено подчиниться.

По мнению Наполитано, причиной такого решения Байдена станет тот факт, что по итогам промежуточных выборов республиканцы заполучили контроль над палатой представителей Конгресса Соединённых Штатов и могут прекратить оказывать помощь Украине.