Наполитано: Байден одним звонком заставит Зеленского начать переговоры с РФ
2022-11-19 23:12
Журналист Эндрю Наполитано уверен, что Джо Байден может попросить Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.
19 ноября журналист Эндрю Наполитано пообщался с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером, сообщив ему, что Джо Байден может позвонить Владимиру Зеленскому с требованием о немедленном возобновлении российско-украинских переговоров вопреки протестам Киева, и правительство Украины будет вынуждено подчиниться.
По мнению Наполитано, причиной такого решения Байдена станет тот факт, что по итогам промежуточных выборов республиканцы заполучили контроль над палатой представителей Конгресса Соединённых Штатов и могут прекратить оказывать помощь Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Мэр Энергодара Александр Волга освобождён от занимаемой должности
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Зеленский: самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США