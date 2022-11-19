Кадыров: возмездие за убийство российских пленных в Макеевке не заставит себя долго ждать
2022-11-19 23:16
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал намеренное убийство бойцами ВСУ более 10 пленённых российских солдат в Макеевке.
19 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале заявил, что возмездие за намеренное убийство служащими ВСУ прямыми выстрелами в голову свыше 10 обездвиженных и безоружных российских военнопленных не заставит себя долго ждать.
Также Кадыров указал на факт того, что «рупоры западной демократии, призывающие к соблюдению прав» не освещают трагические события в Макеевке, чтобы киевский режим выглядел в глазах мирового сообщества «как демократический оазис на фоне плохой России».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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