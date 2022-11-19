CNN: внучка Байдена Наоми тайно отпразднует дорогую свадьбу в Белом доме

Внучка президента США Джо Байдена Наоми намерена отпраздновать своё бракосочетание на территории Белого дома, куда не пустят журналистов.

Американский телеканал CNN уведомляет, что внучка Джо Байдена, Наоми Байден, проведёт празднование своей свадьбы с Питером Нилом в Белом доме, устроив закрытую для прессы вечеринку. При этом Наоми Байден пообещала обнародовать фотографии мероприятия в ближайшее время.

Примечательно, что организацией свадьбы Наоми Байден занимается компания, чей прайс-лист начинается с трёхсот тысяч долларов за оказание услуг подобного характера.