Россия направила генсеку ООН Гуттеришу письмо о жестоком обращении ВСУ с военнопленными
2022-11-19 23:46
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил о направлении генсеку ООН Антониу Гутерришу письма о жестоком обращении ВСУ с взятыми в плен россиянами.
19 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что Россия направила письмо на имя генерального секретаря организации Антониу Гутерриша о новых фактах жестокого обращения Вооружённых сил Украины с российскими военнопленными.
Полянский также пообещал, что российское постпредство будет делать акцент на этих и других преступлениях украинского правительства и армии в ходе заседаний Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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