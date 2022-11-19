Россия направила генсеку ООН Гуттеришу письмо о жестоком обращении ВСУ с военнопленными

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил о направлении генсеку ООН Антониу Гутерришу письма о жестоком обращении ВСУ с взятыми в плен россиянами.

19 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что Россия направила письмо на имя генерального секретаря организации Антониу Гутерриша о новых фактах жестокого обращения Вооружённых сил Украины с российскими военнопленными.

Полянский также пообещал, что российское постпредство будет делать акцент на этих и других преступлениях украинского правительства и армии в ходе заседаний Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.