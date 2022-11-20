Spiegel: форум России и Германии «Петербургский диалог» будет распущен

Немецкое издание Spiegel сообщает, что форму России и Германии «Петербургский диалог» будет распущен.

По данным газеты, такое решение было принято 18 ноября на собрании. Его еще раз рассмотрят 22 ноября.

Форум гражданских обществ Росси и Германии «Петербургский диалог» было создан по инициативе Владимира Путина и Герхарда Шредера, который тогда был канцлером ФРГ, в 2001 году.

Во встречах форума принимали участие предприниматели, художники, ученые, политики, журналисты из обеих стран.