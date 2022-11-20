Spiegel: форум России и Германии «Петербургский диалог» будет распущен
2022-11-20 00:19
Немецкое издание Spiegel сообщает, что форму России и Германии «Петербургский диалог» будет распущен.
По данным газеты, такое решение было принято 18 ноября на собрании. Его еще раз рассмотрят 22 ноября.
Форум гражданских обществ Росси и Германии «Петербургский диалог» было создан по инициативе Владимира Путина и Герхарда Шредера, который тогда был канцлером ФРГ, в 2001 году.
Во встречах форума принимали участие предприниматели, художники, ученые, политики, журналисты из обеих стран.
Опубликовано: Светлана Репина
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Диетолог Адам Мейер назвал естественные способы быстрого похудения
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Американцев предупредили о дефиците некоторых продуктов перед Днем благодарения
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США