Власти Украины объявили эвакуацию населения из Херсона

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Херсоне объявлена добровольная эвакуация населения.

Она отметила, что эвакуация людей проводится в южной части страны с подконтрольных Украине территорий.

Верещук пояснила, что украинские власти берут на себя все расходы, связанные с эвакуацией, а также организует доставку, проживание и медицинское обслуживание.

По ее словам, каждый житель таких территорий может добровольно переехать в безопасное место.