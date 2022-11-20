Власти Украины объявили эвакуацию населения из Херсона
2022-11-20 00:26
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Херсоне объявлена добровольная эвакуация населения.
Она отметила, что эвакуация людей проводится в южной части страны с подконтрольных Украине территорий.
Верещук пояснила, что украинские власти берут на себя все расходы, связанные с эвакуацией, а также организует доставку, проживание и медицинское обслуживание.
По ее словам, каждый житель таких территорий может добровольно переехать в безопасное место.
Опубликовано: Светлана Репина
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