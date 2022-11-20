В Беларуси создают новый батальон спецназа с учетом опыта спецоперации России

Заместитель главы МВД Беларуси, командующий внутренними войсками Николай Карпенков рассказал о создании нового батальона спецназа.

По его словам, батальон будет сформирован в ближайшее время с учетом опыта российской спецоперации и органов внутренних дел Казахстана.

Карпенков сказал, что батальон будет базироваться в Минске, но его задействуют для выполнения задач по всей территории страны.

Задачами нового формирования он назвал борьбу с незаконными вооруженными формирования и диверсионно-разведывательными группами.