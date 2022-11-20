В Беларуси создают новый батальон спецназа с учетом опыта спецоперации России
2022-11-20 00:48
Заместитель главы МВД Беларуси, командующий внутренними войсками Николай Карпенков рассказал о создании нового батальона спецназа.
По его словам, батальон будет сформирован в ближайшее время с учетом опыта российской спецоперации и органов внутренних дел Казахстана.
Карпенков сказал, что батальон будет базироваться в Минске, но его задействуют для выполнения задач по всей территории страны.
Задачами нового формирования он назвал борьбу с незаконными вооруженными формирования и диверсионно-разведывательными группами.
Опубликовано: Светлана Репина
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