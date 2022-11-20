Европа и США оказались на грани торговой войны
2022-11-20 00:53
Издание Spiegel сообщает о риске начала торговой войны между Соединенными Штатами и Европой.
Причиной такой ситуации послужил отказ США допускать европейских производителей к участию в программе по борьбе с изменением климата.
Изначально США обещали миллиардные инвестиции в «зеленые» технологии, но позже оказалось, что на субсидии могут рассчитывать только производители в Соединенных Штатах.
Авторы материала считают, что это может привести к торговой войне между США и Европой.
Опубликовано: Светлана Репина
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