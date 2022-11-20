Европа и США оказались на грани торговой войны

Издание Spiegel сообщает о риске начала торговой войны между Соединенными Штатами и Европой.

Причиной такой ситуации послужил отказ США допускать европейских производителей к участию в программе по борьбе с изменением климата.

Изначально США обещали миллиардные инвестиции в «зеленые» технологии, но позже оказалось, что на субсидии могут рассчитывать только производители в Соединенных Штатах.

Авторы материала считают, что это может привести к торговой войне между США и Европой.