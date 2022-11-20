В 2022 году товарооборот России и Китая может достичь рекордного уровня

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что по итогам нынешнего года товарооборот РФ и КНР может достичь рекордного уровня.

По его словам, показатель может составить 180 млрд долларов. Он назвал это результатом плодотворного экономического сотрудничества.

Посол отметил, что китайские и российские бизнесмены тесно взаимодействуют в рамках различных проектов.

Он подчеркнул, что результаты такого сотрудничества принесут пользу стратегическому партнерству двух стран и укрепят их отношения.