В 2022 году товарооборот России и Китая может достичь рекордного уровня
2022-11-20 00:57
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что по итогам нынешнего года товарооборот РФ и КНР может достичь рекордного уровня.
По его словам, показатель может составить 180 млрд долларов. Он назвал это результатом плодотворного экономического сотрудничества.
Посол отметил, что китайские и российские бизнесмены тесно взаимодействуют в рамках различных проектов.
Он подчеркнул, что результаты такого сотрудничества принесут пользу стратегическому партнерству двух стран и укрепят их отношения.
Опубликовано: Светлана Репина
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