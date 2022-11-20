Американцев предупредили о дефиците некоторых продуктов перед Днем благодарения

Министерство сельского хозяйства США предупредило, что в американских магазинах сложно будет купить некоторые продукты перед Днем благодарения.

Одним из таких продуктов – сливочное масло, производство которого в стране резко сократилось из-за нехватки молока.

Продукты из пшеницы также могут быть в дефиците, поскольку основными поставщиками этой культуры являлись Украина и Россия.

Нехватка яиц будет наблюдаться из-за распространения птичьего гриппа в США. К тому же цены на яйца достигли рекордного уровня в 3,5 доллара за дюжину.