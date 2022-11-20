WSJ: Россия усилила атаки на востоке Украины после ухода из Херсона
2022-11-20 02:05
Издание The Wall Street Journal сообщает, что после ухода из Херсона российские военные перебросили около 20 тыс. человек для создания группировок на других направлениях фронта.
Часть этих военнослужащих направили в Донецкую область. Там ВСУ ожидают новое наступлению.
Сообщается, что российские войска усилили атаки на этом направлении.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, только за 18 ноября в Донецкой области зафиксировано около 100 обстрелов.
Опубликовано: Светлана Репина
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