WSJ: Россия усилила атаки на востоке Украины после ухода из Херсона

Издание The Wall Street Journal сообщает, что после ухода из Херсона российские военные перебросили около 20 тыс. человек для создания группировок на других направлениях фронта.

Часть этих военнослужащих направили в Донецкую область. Там ВСУ ожидают новое наступлению.

Сообщается, что российские войска усилили атаки на этом направлении.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, только за 18 ноября в Донецкой области зафиксировано около 100 обстрелов.