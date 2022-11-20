Сунак рассказал, сколько оружия Великобритания готова отдать Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве пообещал предоставить стране пакет военной помощи.

Он сказал, что в этот пакет на сумму в 50 млн фунтов стерлингов войдут 125 зенитных орудий.

Сунак также пообещал Украине средства противодействия беспилотникам и технологии для усиления ПВО.

По его словам, Великобритания будет с Украиной до конца и обеспечит дальнейшую поддержку.