Сунак рассказал, сколько оружия Великобритания готова отдать Украине
2022-11-20 02:23
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве пообещал предоставить стране пакет военной помощи.
Он сказал, что в этот пакет на сумму в 50 млн фунтов стерлингов войдут 125 зенитных орудий.
Сунак также пообещал Украине средства противодействия беспилотникам и технологии для усиления ПВО.
По его словам, Великобритания будет с Украиной до конца и обеспечит дальнейшую поддержку.
Опубликовано: Светлана Репина
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