В Польше с почестями похоронили фермера, погибшего при падении ракеты ВСУ
2022-11-20 02:36
В польской деревне Пшеводув состоялись похороны фермера, который скончался от взрыва украинской ракеты.
20 ноября в Польше состоялись похороны работника фермы, который умер в результате падения ракеты в населённом пункте Пшеводув, выпущенной системой противовоздушной обороны вооружённых сил Украины.
Местное телевидение обнародовало видеозапись, которая свидетельствует о том, что церемония прощания с польским фермером прошла с почестями: на похоронах погибшего сыграл военный оркестр, в то время как украшенный букетами белых роз гроб также несли польские солдаты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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