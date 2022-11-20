В Польше с почестями похоронили фермера, погибшего при падении ракеты ВСУ

В польской деревне Пшеводув состоялись похороны фермера, который скончался от взрыва украинской ракеты.

20 ноября в Польше состоялись похороны работника фермы, который умер в результате падения ракеты в населённом пункте Пшеводув, выпущенной системой противовоздушной обороны вооружённых сил Украины.

Местное телевидение обнародовало видеозапись, которая свидетельствует о том, что церемония прощания с польским фермером прошла с почестями: на похоронах погибшего сыграл военный оркестр, в то время как украшенный букетами белых роз гроб также несли польские солдаты.