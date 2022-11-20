France-Presse: армия Турции нанесла удары по Кобани в сирийском Алеппо

Турецкие войска атаковали город Кобани в провинции Алеппо на территории Сирии.

Газета France-Presse уведомляет, что ночью 20 ноября вооружённые силы Турции нанесли ракетные удары с воздуха по позициям курдских боевиков в сирийском городе Кобани, расположенном в провинции Алеппо, ранее также подвергавшейся бомбардировкам.

Информацию France-Presse также подтверждает член запрещённой в Турции организации "Сирийские демократические силы", который сообщил, что турецкие военные задействовали тактическую и боевую авиацию для совершения массированного ракетного обстрела северных районов Сирии.