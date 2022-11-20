США могут заставить Польшу отправить свои войска на Украину

Издание Gazeta Wyborcza сообщает, что в случае ослабления украинских Вооруженных сил США могут заставить Польшу отправить своих военнослужащих на Украину.

Такого мнения придерживается польский политолог Лешек Сыкульский. Он считает, что США могут оказать давление на правительство Польши.

Он также рассказал, что в Польше уже началась подготовка в участию в боевых действиях.

В частности, был принят закон, постанавливающий срочную военную службу. По мнению Сыкульского, польские солдаты станут пушечным мясом.