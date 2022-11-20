Полковник Макгрегор: Байден ошибочно поверил в победу Украины
2022-11-20 02:48
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал в интервью Grayzone об огромных потерях ВСУ.
По его словам, американские чиновник и президент Джо Байден ошиблись, когда поверили в победу Украины.
Макгрегор отметил, что украинским военным не удается добиться успеха, они потеряли более 100 тысяч убитыми и сотни тысяч раненными.
Полковник утверждает, что большое количество оборудования было украдено или уничтожено, и сейчас ВСУ находятся на последнем издыхании.
Опубликовано: Светлана Репина
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Полковник Макгрегор: Байден ошибочно поверил в победу Украины
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