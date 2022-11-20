Дональд Трамп отказался возвращаться в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не вернется в социальную сеть Twitter даже после проведения опроса Илоном Маском.

Он подчеркнул, что не собирается пользоваться своим аккаунтом в этой сети, если он будет разблокирован.

Аккаунт Трампа попал под блокировку после январских событий 2021 года, когда сторонники экс-президента взяли штурмом Капитолий.

На днях владелец Twitter Илон Маск запустил опрос о том, стоит ли разблокировать аккаунт Дональда Трампа.