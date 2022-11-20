Дональд Трамп отказался возвращаться в Twitter
2022-11-20 03:05
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не вернется в социальную сеть Twitter даже после проведения опроса Илоном Маском.
Он подчеркнул, что не собирается пользоваться своим аккаунтом в этой сети, если он будет разблокирован.
Аккаунт Трампа попал под блокировку после январских событий 2021 года, когда сторонники экс-президента взяли штурмом Капитолий.
На днях владелец Twitter Илон Маск запустил опрос о том, стоит ли разблокировать аккаунт Дональда Трампа.
Опубликовано: Светлана Репина
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Полковник Макгрегор: Байден ошибочно поверил в победу Украины
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
США могут заставить Польшу отправить свои войска на Украину
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США