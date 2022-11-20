Германия планирует ужесточить правила для компаний, зависимых от Китая

По информации Reuters, МИД Германии планирует ужесточить правила для компаний, сильно связанных с Китаем, заставив их раскрывать больше информации и проводить стресс-тесты на геополитические риски.

Предлагаемые меры являются частью новой бизнес-стратегии в отношении Китая, разрабатываемой правительством канцлера Олафа Шольца.

Суть этих действий заключается в снижении зависимости от азиатской экономической сверхдержавы.

Цель состоит в том, чтобы изменить структуру стимулов для немецких компаний с помощью инструментов рыночной экономики, чтобы снижение зависимости от экспорта было более привлекательным.