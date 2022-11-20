Российские истребители напугали корабли НАТО в Балтийском море, пролетев в 70 м над ними
Российские военные самолеты пролетели опасно низко над кораблями НАТО в Балтийском море. Инцидент произошел в четверг, 17 ноября, сообщает Reuters.
Утром в четверг два российских истребителя пролетели над кораблями 1-й постоянной морской группы НАТО (SNMG1), действовавшей в Балтийском море. Согласно коммюнике Североатлантического альянса, военно-морская группа проводила плановые операции в Балтийском море.
Самолеты летели на высоте 90 и 70 метров над судами Альянса. Сообщается, что российские пилоты не ответили на попытки радиосвязи.
НАТО охарактеризовало поведение россиян как "опасное и непрофессиональное", отчасти из-за малой высоты и близости к кораблям.
В свою очередь, сообщается, что реакция сил Альянса была "ответственной и в полном соответствии с международным морским и авиационным правом".
НАТО заявило, что будет адекватно реагировать на любое вмешательство в законную деятельность НАТО в районе, угрожающем безопасности самолетов, кораблей или их экипажей. Альянс добавляет, что не стремится к конфронтации и не представляет угрозы.
Опубликовано: Николай Скира
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