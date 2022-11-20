Турецкая армия нанесла удары по курским районам в Сирии

Министерство обороны Турции сообщило о нанесении ударов по курдским районам Сирии после теракта в Стамбуле.

Вооруженные силы Турции нанесли авиационные удары по контролируемым курдами районам Сирии и Ирака, сообщило Министерство обороны страны. Анкара обвиняет Рабочую партию Курдистана в причастности в совершении теракта в центре Стамбула.

Оборонное ведомство сообщило, что нанесенные удары, это часть комплекса действий под названием "Коготь-меч", которая проводится с целью нейтрализации "Рабочей партии Курдистана".

Ранее в аккаунте Twitter Минобороны Турции появилось сообщение, в котором говорилось о том, что "пришло время расчета и негодяи будут привлечены к ответственности".