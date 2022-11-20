На съемках шоу «Ледниковый период» Регина Тодоренко рухнула на лед с верхней поддержки

Мнение жюри при этом разошлись. Если Цискаридзе и Ягудин похвалили телеведущую за красивый номер, то Тарасова раскритиковала.

Регина Тодоренко на популярном ледовом шоу танцует в паре с Александром Энбертом. Во время очередных съемок телеведущая не удержалась и рухнула вниз с верхней поддержки, сообщает Вокруг ТВ.

Особенностью номера пары был имитированный дождь. Пелагея, которая была одним из членом жюри, сказала, что ей выступление понравилось.

Цискаридзе тоже похвалил Регину и Александра за красивый номер. По словам хореографа, Регина мастерски вышла из сложившейся ситуации, показав себя настоящей артисткой, не испортив задуманную историю.

С танцором был солидарен и ведущий программы Алексей Ягудин. «Одна поддержка не вышла, но вышла другая», — отметил фигурист. Но строгая судья Татьяна Тарасова посоветовала хореографам и тренерам не ставить в номер элементы, которые не получаются у конкурсантов.

Илья Авербух не согласился с легендарным тренером. Продюсер проекта уточнил: Тодоренко учила эту поддержку 2 месяца, потому и хотела ее показать.

Примечательно, что участница как будто предвидела падение в шоу. Перед съемками ей приснился Александр Энберт. «Думаю, что удивлю. Но так и вышло. Спасибо, что ты спас мне жизнь», — сказала Регина.

Тодоренко ранее также жаловалась на многочисленные ссадины и синяки. Она показала в соцсетях травмы, полученные после тренировок. Телеведущая признавалась, что в результате тренировок за неделю похудела на два килограмма.