Президент Токаев заявил о многовекторной политике Казахстана

APS
2022-11-20 09:53

Президент Казахстана заявил о необходимости проведения многовекторной внешней политики.

Учитывая географическое положение Казахстана, страна должна проводить многовекторную внешнюю политику, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"В нашу экономику привлечено более 300 миллиардов долларов. Работают транснациональные компании. Поэтому Казахстан должен проводить многовекторную внешнюю политику", - сказал он.

Президент Казахстана подчеркнул, что страна подчиняется уставу ООН и она ведет миролюбивую внешнюю политику.

Опубликовано: Максим Алексеев