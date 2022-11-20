Президент Токаев заявил о многовекторной политике Казахстана
2022-11-20 09:53
Президент Казахстана заявил о необходимости проведения многовекторной внешней политики.
Учитывая географическое положение Казахстана, страна должна проводить многовекторную внешнюю политику, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
"В нашу экономику привлечено более 300 миллиардов долларов. Работают транснациональные компании. Поэтому Казахстан должен проводить многовекторную внешнюю политику", - сказал он.
Президент Казахстана подчеркнул, что страна подчиняется уставу ООН и она ведет миролюбивую внешнюю политику.
Опубликовано: Максим Алексеев
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Диетолог рассказала, как можно обмануть голод
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа в Twitter
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США