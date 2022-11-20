Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа в Twitter после того, как за это проголосовало большинство участников опроса.

Илон Маск разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter после того, как участники опроса проголосовали за принятие такого решения.

Прежнее руководство социальной сети 8 января 2021 года заморозило на неопределенный срок микроблог Трампа после того, как его сторонники пытались штурмовать Капитолий, пытаясь оспорить решение конгресса о провозглашении президентом Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter. Несмотря на это, количество подписчиков на его странице стремительно увеличивается.