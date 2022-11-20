Избранницу сына Наташи Королевой заподозрили в беременности

Поклонники предположили, что певица скоро станет бабушкой, но возлюбленная Архипа Глушко развеяла все эти слухи.

20- летний сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко живет в арендной квартире со своей возлюбленной Мелиссой Волынкиной. Молодые люди познакомились два года назад. Спустя время они решили жить вместе, и Архип съехал от родителей.

Оплачивать квартиру сыну помогает его звездная мама. «Машину он не хочет, равнодушен к автомобилям. Квартиру тоже пока рано, пусть на свою зарабатывает», — отметила Наташа Королева.

Поклонникам 49-летней исполнительницы тем временем не терпится увидеть звезду в роли бабушки. Недавно в Сети появились слухи о якобы беременности Мелиссы. Архип с любимой сделали фото на свадьбе друзей, и подписчики обратили внимание, что живот девушки округлился.

Но 21-летняя визажистка опровергла эти домыслы. «Я выпила бокал шампанского, и у меня появился животик. От этого пошли сплетни», — так прокомментировала она.

Архипу пока не до семейных отношений, юноша строит свои планы на жизнь. Через год молодой человек получит диплом о высшем образовании и отправится за границу.

«Скорее всего, пойду в магистратуру, но есть планы, что в другой стране. Разумеется, мы поедем вместе с Мелиссой. Учиться и еще работать, и не только репетитором. У меня есть еще и концерты — я пою», — пересказывает СтарХит откроыения, высказанные наследником певицы в передаче «Ты не поверишь» на НТВ.