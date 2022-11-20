Эксперты объяснили, почему в советских квартирах разделили ванную и туалет

В те времена у людей не было права собственности на жилье, у одной квартиры могло быть несколько хозяев.

Вокруг домов эпохи СССР много мифов, легенд, загадок. В частности, есть вопрос: почему в квартирах в какой-то момент решили разделить туалет с ванной?

С середины шестидесятых и до восьмидесятых в Советском союзе строили так называемые "брежневки". Это кирпичные дома, в которых квартиры отличались неплохой планировкой. В частности, жильцов привлекал раздельный санузел. Для чего его делали?

В те времена у людей не было права собственности на жилье. Как правило, организации и предприятия строили дома для своих сотрудников, в основном на срок их работы. По этой причине у одной квартиры могло быть несколько хозяев, сообщает Рамблер.

Не удивительно, что квартиры такого типа были с раздельным санузлом: у малознакомых людей, которые по воли судьбы она объединила, и без этого было немало поводов для разногласий и конфликтов.

Санузлы делали раздельными и в гигиенических целях - чтобы увеличить их площадь по сравнению с объединенными, как в "хрущевках".

Еще одной причиной разделения ванны с туалетом были дети. "Брежневки" часто доставались семьям с детьми, в том числе разнополыми. Чтобы каждый ребенок мог уединиться, не опасаясь, что в санузел ворвутся брат или сестра, их делали раздельными.