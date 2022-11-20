Армии Германии не хватает боеприпасов на 20 млрд евро
2022-11-20 11:58
Уполномоченная немецкого бундестага по вопросам оборон Ева Хегль в интервью изданию Bild am Sonntag сообщила о нехватке боеприпасов в армии Германии.
По ее словам, для обеспечения Вооруженных ил стране необходимо купить боеприпасы на 20 млрд евро.
Кроме того, Хегль сообщила о дефиците складов для военной амуниции.
Она отметила, что немецкое правительство уже выделило средства на решение данной проблемы.
Опубликовано: Светлана Репина
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Армии Германии не хватает боеприпасов на 20 млрд евро
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