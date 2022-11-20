Армии Германии не хватает боеприпасов на 20 млрд евро

Уполномоченная немецкого бундестага по вопросам оборон Ева Хегль в интервью изданию Bild am Sonntag сообщила о нехватке боеприпасов в армии Германии.

По ее словам, для обеспечения Вооруженных ил стране необходимо купить боеприпасы на 20 млрд евро.

Кроме того, Хегль сообщила о дефиците складов для военной амуниции.

Она отметила, что немецкое правительство уже выделило средства на решение данной проблемы.