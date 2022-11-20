Семью Агурбаш по решению суда выселили из квартиры

Жилье в Крылатском было изъято у бывшего мужа певицы за долги. В многокомнатной квартире были прописаны и дети Анжелики.

Многокомнатная квартира в Крылатском, которую певица Анжелика Агурбаша в свое время не смогла отвоевать при разводе у экс-супруга, бизнесмена Николая Агурбаш, продана за долги.

Агурбаш владел АПК «Мортадель» с 1991 года. Когда экономическая ситуация изменилась в худшую сторону, предприниматель задолжал полмиллиарда рублей компании «Агроком Холдинг», принадлежащей хозяину греческого ФК ПАОК Ивану Саввиди, уточняет ФАН.

И бизнесмен объявил себя банкротом. Контора Саввиди, в свою очередь, потребовала забрать у бывшего супруга артистки жилье на Крылатских холмах, и выселить оттуда всех. Пострадал при этом не только разорившийся магнат, но также дети певицы, которые там были прописаны.

Ранее суд обязал 52-летнюю певицу Анжелику Агурбаш выплатить банку около 700 тысяч рублей. Долг накопился после того, как около десяти лет назад звезда при бракоразводном процессе с Агурбашем оформила кредит в ВТБ на миллион рублей.

К 2022 году накопился долг размеров в 686 тысяч, который исполнительница не оплачивала.