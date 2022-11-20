Ученые объяснили, почему не работает правило пяти секунд и есть с пола все-таки опасно

Специалисты рекомендуют учитывать, что упало и на какой участок пола. И в любом случае содержать свое жилище в чистоте.

В народе бытует шутка, которую многие считают правдой: мол, если еда упала на пол, и ее подняли в течение 5 секунд, то она годится для еды. Дескать, микробы за это время не успели туда заскочить.

Ученые тем временем предостерегают от подобного шага. Они уверены, что есть с пола рискованно для здоровья, сообщает Рамблер.

Конечно, нужно учитывать чистоту пола, наличие домашних животных. Как и саму еду: что именно упало. К примеру, если это печенье, оно много грязи не впитает. А вот кусок пиццы либо тарелка со спагетти и соусом точно пополнятся опасными бактериями.

Есть смысл обратить, куда упал продукт. Если бутерброд уронили на ковёр, он испачкается меньше, нежели тот, что упал на ламинат - из-за площади контакта с поверхностью.

Учитывая все эти моменты, ученые все-таки рекомендуют не руководствоваться правилом пяти секунд, а включить здравый смысл.

Но, если возникли сомнения, то лучше не есть с пола. И, конечно, тщательно убирать в квартире. Чистота позволит к тому же укрепить здоровье в целом.