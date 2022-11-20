Российская авиация уничтожила две американские РСЗО HIMARS в Краматорске
2022-11-20 14:28
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила две установки американской РСЗО HIMARS в районе города Краматорск ДНР.
В воскресенье, 20 ноября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что за прошедшие сутки в результате высокоточного удара российских воздушно-космических сил были уничтожены две установки реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства в окрестностях Краматорска.
Конашенков добавил, что с начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине были уничтожены 899 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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