Российская авиация уничтожила две американские РСЗО HIMARS в Краматорске

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила две установки американской РСЗО HIMARS в районе города Краматорск ДНР.

В воскресенье, 20 ноября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что за прошедшие сутки в результате высокоточного удара российских воздушно-космических сил были уничтожены две установки реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства в окрестностях Краматорска.

Конашенков добавил, что с начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине были уничтожены 899 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ.