ВС РФ уничтожили 40-ю артиллерийскую бригаду ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область
2022-11-20 14:36
В Минобороны сообщили об уничтожении российскими военными 40-й артиллерийской бригады ВСУ, обстреливавшей Белгородскую область.
20 ноября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы служащие российской армии поразили позиции 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в Харьковской области, которая вела обстрелы Белгородской области РФ.
Конашенков уточнил, что в результате огневого поражения были уничтожены четыре американских буксируемых гаубиц М777 и более десяти единиц личного состава 40-й артбригады Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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ВС РФ уничтожили 40-ю артиллерийскую бригаду ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область
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