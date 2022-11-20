ВС РФ уничтожили 40-ю артиллерийскую бригаду ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область

В Минобороны сообщили об уничтожении российскими военными 40-й артиллерийской бригады ВСУ, обстреливавшей Белгородскую область.

20 ноября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы служащие российской армии поразили позиции 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в Харьковской области, которая вела обстрелы Белгородской области РФ.

Конашенков уточнил, что в результате огневого поражения были уничтожены четыре американских буксируемых гаубиц М777 и более десяти единиц личного состава 40-й артбригады Вооружённых сил Украины.