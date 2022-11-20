Минобороны РФ: ВСУ 20 ноября дважды обстреляли Запорожскую АЭС, выпустив 12 снарядов

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что 20 ноября украинские военные дважды обстреляли ЗАЭС в Энергодаре.

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил, что сегодня утром, 20 ноября 2022 года, украинские бойцы дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС, выпустив 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Конашенков добавил, что 8 украинских артиллерийских снарядов разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и ещё один – в крышу спецкорпуса №2, однако радиационная обстановка в районе атомной электростанции в Энергодаре не нарушена.