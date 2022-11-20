Советские комедии любят все, они отличаются добрыми хорошими шутками

Яркими и интересными персонажами, увлекательными диалогами, которые разлетелись на цитаты. В них словно есть душа.

В фильме «Ирония судьбы» многие фразы Ипполита, которые после повторяли все, кто смотрел фильм, были не более чем импровизацией.

Например, знаменитая фраза «Какая гадость эта ваша заливная рыба» не была вписана в сценарий. Актёру действительно не понравилось блюдо и он решил, не отходя от своего образа, высказать это прямо на камеру.

В фильме «17 мгновений весны» руки Вячеслава Тихонова часто заменяли в кадре на руки другого человека.

Всё дело в том, что будучи молодым актёр сделал себе татуировку. Скрыть её при помощи гримма было достаточно сложно, а потому для облегчения рабочего процесса было принято решение пригласить другого человека для кадров с руками.

Сцены отдыха в фильме «Любовь и голуби» снимали в Батуми. Однако это был не тёплый сезон года.

На улице было не более 12 градусов тепла, а потому актёрам приходилось бегать по пляжу и вести душевные разговоры на камеру пытаясь не выдать того, что им холодно.

Фильм «Девчата» тоже может похвастаться необычным местом для съёмки. Зимние сцены снимались далеко не в студёную пору, а летом – в августе.

Для создания зимней атмосферы декораторам пришлось потрудиться на славу. Они вооружились огромным количеством ваты и с её помощью создавали имитацию снега. Для имитации снега использовался также пенопласт и соль.