Уилл Смит влюбился в свою партнершу по фильму «Я – Легенда»

Правда, это была любовь к братьям нашим меньшим, ведь под партнершей подразумевается собака Эбби.

Он попытался забрать ее к себе после окончания съемок, но ему не удалось убедить хозяина собаки отказаться от нее.

Сцена их прощания в фильме действительно сильная. Хорошо, что только в фильме