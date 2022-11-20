Уилл Смит влюбился в свою партнершу по фильму «Я – Легенда»
2022-11-20 14:50
Правда, это была любовь к братьям нашим меньшим, ведь под партнершей подразумевается собака Эбби.
Он попытался забрать ее к себе после окончания съемок, но ему не удалось убедить хозяина собаки отказаться от нее.
Сцена их прощания в фильме действительно сильная. Хорошо, что только в фильме
Опубликовано: Антон Райт
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Папа Римский помолился за погибших в пожаре в Газе
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
РАР: польские службы завершили обследование места взрыва в Пшеводуве
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США