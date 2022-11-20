Российская армия отразила все атаки ВСУ Красно-Лиманском участке фронта

В Минобороны России сообщили, что российские военные отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении за прошедшие сутки.

20 ноября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что за прошедшие сутки спецоперации бойцы ВСУ вновь предприняли несколько попыток перейти в атаку на Красно-Лиманском направлении, которые были оперативно отражены служащими ВС РФ.

Отмечается, что солдаты российской армии не только отразили атаки Вооружённых сил Украины, но и уничтожили два многоцелевых транспортёров лёгких бронированных, два бронеавтомобиля и три пикапа, а также около 50 единиц личного состава противника на данном участке фронта.