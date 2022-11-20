Медведев: Киев – русский город, где всегда говорили и думали по-русски

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев назвал Киев русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.

20 ноября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале прокомментировал заявления представителей украинского политического руководства, которые постоянно грозят «вернуть Крым» в состав Украины.

Медведев решил напомнить киевскому режиму, что изначально Киев являлся столицей Киевской Руси, после чего стал крупным малороссийским городом в составе Российской империи, а затем обрёл статус республиканской столицы в составе СССР, ввиду чего заявил о том, что Киев является русским городом, в котором всегда думали и говорили по-русски.