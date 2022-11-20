Международное агентство по атомной энергии сообщает о десятках взрывов на Запорожской АЭС

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на Запорожской АЭС вновь произошло несколько сильных взрывов.

Эксперты МАГАТЭ на месте сообщили о десятках атак вблизи и на территории крупнейшего в Европе ядерного объекта. Инциденты в субботу и воскресенье положили конец периоду относительного спокойствия на контролируемом Россией объекте, говорится в заявлении генерального директора Рафаэля Гросси.

Некоторые взрывы эксперты МАГАТЭ видели из своих окон. Руководство объекта сообщило о повреждении некоторых зданий, систем и оборудования. Однако пока ущерб не сказался на ядерной безопасности.

Минобороны России обвинило ВСУ в массированном артиллерийском обстреле атомной электростанции начиная с субботы, 19 ноября. Утром в воскресенье по объекту было выпущено 12 крупнокалиберных снарядов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Восемь снарядов попали между реакторными блоками, один попал в крышу спецстанции. По словам Конашенкова, уровень радиации в районе АЭС в норме.

Россия эффективно контролирует крупнейшую в Европе атомную электростанцию с начала марта. За последние месяцы атомная электростанция несколько раз подвергалась обстрелу из артиллерии и РСЗО.

«Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратиться», — потребовал глава МАГАТЭ Гросси: «Как я уже неоднократно говорил: вы играете с огнем!».

Гросси вновь призвал обе стороны установить зону безопасности вокруг объекта, в которой будет объявлен режим тишины. К сожалению, интенсивные переговоры по этому поводу с обеими сторонами пока не привели к соглашению.

