Николай Басков госпитализирован из-за проблем с ногами

Причины болезни звезда не раскрывает, но поклонники подозревают что у него могут быть проблемы с венами.

Николай Басков доставлен в больницу. Сам певец рассказал, что его госпитализировали из-за проблем с ногами.

Диагноз звезда не раскрыл, но в СМИ и соцсетях высказывают предположение, что Басков мог попасть туда из-за варикозного расширения вен.

Ранее Николай заявлял, что вены - профессиональная болезнь многих исполнителей, так как во время выступления идет большая постоянная нагрузка. Потому не исключено, что проблема кроется в этом.

Басков надеется выйти из клиники уже через несколько дней. У артиста в канун Нового года - большая загрузка, сообщает Рамблер.

«Я просто нарасхват, у меня нет свободного дня», — признался певец в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

В 2022 году компании планирует потратить на корпоративы менее средств, чем обычно, но на многих исполнителей спрос по-прежнему высок.