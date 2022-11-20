Washington Post: Россия наладит производство иранских беспилотников на своей территории

Согласно сообщению американских СМИ, Россия достигла соглашения с Ираном о производстве иранских боевых беспилотников.

В настоящее время ведутся работы по запуску производства в течение нескольких месяцев, пишет в субботу газета Washington Post со ссылкой на информацию разведки. Соглашение было заключено в Иране в начале ноября.

Россия уже использовала сотни так называемых беспилотников-камикадзе «Шахид-136». Они могут пролететь несколько сотен километров, кружить над целью в течение определенного периода времени, а затем пикировать на цель с зарядом взрывчатого вещества.

Российская армия использует беспилотники в том числе для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Имея собственное производство, Россия сможет увеличить интенсивность атак.

Иранская сторона в настоящее время находится в процессе передачи конструкторской документации и ключевых компонентов для производства, пишет Washington Post. Издание сослалось на трех правительственных чиновников. Они знакомы с выводами секретных служб, которыми располагают американские и другие западные спецслужбы.

