Вооружённый человек незаконно пересек границу Беларуси со стороны Украины

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что вооружённый человек незаконно пересёк границу страны со стороны Украины.

Пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, что вчера вечером, 19 ноября 2022 года, видеокамера на железнодорожном пункте пропуска «Словечно» в Гомельской области зафиксировала неизвестного вооружённого мужчину, который незаконно пересёк границу белорусского государства со стороны Украины.

В Госпогранкомитете отметили, что незаконно находящийся на территории Беларуси украинский военный осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также рылся в снегу, предположительно, устанавливая или ища что-то на железнодорожном мосту.