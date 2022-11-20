Киркоров сломал палец на ноге и выступил на вечере Плющенко в мюлли на босу ногу

Первой о случившемся рассказала продюсер Яна Рудковская, заявив, что поп-королю наложили гипс.

Филипп Киркоров в последнее время постоянно сталкивается с неприятностями. 55-летний певец в последние месяцы стал фигурантом ряда громких историй. Он скандалил с некоторыми коллегами по цеху, избил букетом подчиненного.

А на этот раз поп-король появился перед публикой, прихрамывая. И из-за сильной боли даже отказался от интервью.

Позже выяснилось: вокалист сломал большой палец на правой ноге. Первой о травме Филиппа Бедросовича рассказала Яна Рудковская. Рудковскую ужаснул вид переломанного Киркорова.

«У него течет кровь, наложили гипс на большой палец. А он видео записывает и говорит: «Ребята, вы не поверите...» — поделилась Яна Рудковская.

Несмотря на перелом, Филипп Киркоров все-таки выступил на юбилейном вечере у Евгения Плющенко. На сцену он вышел в свободных мюлли на босу ногу.

Где Филипп Бедросович получил перелом, точно не известно. Друзья не исключают, что певца опять могло придавить стройматериалами. В своем роскошном особняке он ведет ремонт не первый месяц, и уже не раз травмировался.