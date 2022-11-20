Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости прекращения обстрелов территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

20 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гроссии в своём официальном пресс-релизе сообщил о том, что на территории Запорожской АЭС со вчерашнего вечера раздалось более десятка взрывов.

Гросси ввиду последних обстрелов ЗАЭС призвал немедленно прекратить обстрелы территории атомной станции в Энергодаре, указав на то, что подобные действия являются игрой с огнём.