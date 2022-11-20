Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
2022-11-20 15:47
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости прекращения обстрелов территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
20 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гроссии в своём официальном пресс-релизе сообщил о том, что на территории Запорожской АЭС со вчерашнего вечера раздалось более десятка взрывов.
Гросси ввиду последних обстрелов ЗАЭС призвал немедленно прекратить обстрелы территории атомной станции в Энергодаре, указав на то, что подобные действия являются игрой с огнём.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Папа Римский помолился за погибших в пожаре в Газе
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
РАР: польские службы завершили обследование места взрыва в Пшеводуве
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США