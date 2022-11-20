ВСУ нанесли массированный ракетный удар по территории Запорожской АЭС

Сильные взрывы произошли в субботу вечером (19 ноября) и в воскресенье (20 ноября) утром в районе и вблизи Запорожской АЭС, говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты МАГАТЭ, делегированные на электростанцию, которых цитирует Reuters, сообщили, что утром на площадке было слышно несколько взрывов. Часть взрывов специалисты видели из окон. По данным МАГАТЭ, сообщалось об обстрелах вблизи завода и на территории объекта.

Ссылаясь на руководство электростанции, представители МАГАТЭ заявили, что на площадке электростанции были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но в настоящее время ни одно из повреждений не является критическим с точки зрения ядерной безопасности. Сообщений о пострадавших нет.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал эту информацию "очень тревожной". Он оценил взрывы в районе крупнейшей в Европе атомной электростанции как "неприемлемые".

"Тот, кто стоит за этим, должен немедленно остановиться". Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!" - предупредил он.

Гросси вновь призвал обе стороны срочно согласовать и внедрить зону безопасности вокруг Запорожской электростанции.

"Я не сдвинусь с места, пока эта зона не станет реальностью. Продолжающиеся обстрелы доказывают, что она нужна как никогда", - заявил Гросси.

В свою очередь, советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что 20 ноября ВСУ нанесли 15 ударов по территории АЭС. По его словам, в настоящий момент выбросов радиации со станции не происходило.

"Обстреливали не только вчера, но и сегодня, обстреливают вот прямо сейчас. На данный момент уже порядка 15 прилетов по объектам атомной станции зафиксировано. Любые артиллерийские поражения атомной станции ставят под угрозу ядерную безопасность", - цитирует Карчаа ТАСС.