В центре Москвы в районе трёх вокзалов возник мощный пожар в складском здании
2022-11-20 16:00
Пожар площадью около 2 тыс. кв. метров возник в складском здании в районе трёх вокзалов в центре Москвы.
20 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило о мощном пожаре в двухэтажном кирпичном складском здании, где остались заблокированы два человека.
На данный момент площадь возгорания составляет около 2000 м2, в охваченном пламенем здании рухнули межэтажные конструкции площадью около 500 м2, спасатели направили все силы на спасение заблокированных в помещении людей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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