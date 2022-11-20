В центре Москвы в районе трёх вокзалов возник мощный пожар в складском здании

Пожар площадью около 2 тыс. кв. метров возник в складском здании в районе трёх вокзалов в центре Москвы.

20 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило о мощном пожаре в двухэтажном кирпичном складском здании, где остались заблокированы два человека.

На данный момент площадь возгорания составляет около 2000 м2, в охваченном пламенем здании рухнули межэтажные конструкции площадью около 500 м2, спасатели направили все силы на спасение заблокированных в помещении людей.