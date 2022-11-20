Тату, руки-базуки, розовый ирокез: сын Елены Яковлевой добавил к образу новые штрихи

30-летний мужчина наносить тату стал еще подростком, а сейчас регулярно ходит в тренажерный зал и покрасил волосы.

Денис Шальных известен неординарной внешностью. Тело 30-летнего мужчины почти полностью покрыто татуировками.

Рисунки имеются даже на лице сына актрисы Елены Яковлевой.

Наносить тату Денис стал еще подростком. А потом так ими увлекся, что сейчас у него есть рисунки на всех частях тела. К тату в разные годы Денис добавлял шрамы и пирсинги.

А теперь Шальных все время проводит в тренажерном зале. Он нарастил большую мышечную массу, и стал похож на Халка.

Его сравнили с известным фликом, который сделал себе «руки-базуки» - с той лишь разницей, что у Шальных все натуральное.

На свежем фото наследник актрисы похвастался еще и новой прической. У Дениса черная от чернил грудь, огромнейшие бицепсы и розовый ирокез.