Тату, руки-базуки, розовый ирокез: сын Елены Яковлевой добавил к образу новые штрихи
30-летний мужчина наносить тату стал еще подростком, а сейчас регулярно ходит в тренажерный зал и покрасил волосы.
Денис Шальных известен неординарной внешностью. Тело 30-летнего мужчины почти полностью покрыто татуировками.
Рисунки имеются даже на лице сына актрисы Елены Яковлевой.
Наносить тату Денис стал еще подростком. А потом так ими увлекся, что сейчас у него есть рисунки на всех частях тела. К тату в разные годы Денис добавлял шрамы и пирсинги.
А теперь Шальных все время проводит в тренажерном зале. Он нарастил большую мышечную массу, и стал похож на Халка.
Его сравнили с известным фликом, который сделал себе «руки-базуки» - с той лишь разницей, что у Шальных все натуральное.
На свежем фото наследник актрисы похвастался еще и новой прической. У Дениса черная от чернил грудь, огромнейшие бицепсы и розовый ирокез.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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