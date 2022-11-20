РАР: польские службы завершили обследование места взрыва в Пшеводуве
2022-11-20 16:12
Сотрудники польских спецслужб завершили обследование место падения ракет в селе Пшеводув.
20 ноября польское информационное агентство PAP сообщило о том, что следователи, эксперты и сотрудники других спецслужб Республики Польша завершили обследования места ракетного инцидента в Пшеводуве, куда ранее упали две ракеты ПВО Украины.
Отмечается, что польские спецслужбы покинули территорию зерносушильного завода и убрали полицейскую охрану со въезда в находящееся на польско-украинской границе село Пшеводув, где в результате падения украинских ракет погибли два мирных жителя.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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РАР: польские службы завершили обследование места взрыва в Пшеводуве
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