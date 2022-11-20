Елена Воробей сбросила 11 килограммов и выходит в свет в латексе

Она призналась, что сидела на диете и упорно работала в спортзале. Свое дело, по словам звезды, сыграла и хорошая генетика.

Елена Воробей очень заметно похудела. 55-летняя юмористка даже позволила себе надеть латексный комбинезон, сообщает КП.

Заслуженная артистка России призналась, что это непростая работа - "шарики преобразовывать в кубики".

Звезда «Кривого зеркала» с помощью диет и тренировок сбросила 11 килограммов.Ранее артистка раскрыла секрет своей красоты. Она призналась, что упорно работала в спортзале.

«Стараюсь следить за своей внешностью. Но генетика — сильная штука», — отметила Елена.

Издание напоминает, что в 2021 году стали известны детали любовной драмы Воробей. Звезда дала согласие на замужество с красавцем-мужчиной, однако он бросил звезду в канун свадьбы.

Он испугался публичности, которая сопровождает его отношения со знаменитой женщиной. «Нужно смотреть, чтобы оба были примерно одинакового уровня обеспеченности. Тяжело отдыхать, летать одной, а возить за свой счет мужчину — нехорошо, неправильно», — отмечала ранее юмористка.