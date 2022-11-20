Музыкальный продюсер подверг критике Соседова как телеведущего
Дмитрий Ашуров заявил, что он не убедителен в роли ведущего передачи «За гранью», с этой задачей лучше справились бы Александр Гордон или Лера Кудрявцева.
Сергей Соседов получил популярность как музыкальный критик, он не стеснялся остро высказываться и критиковать даже Аллу Пугачеву.
Но, когда начал вести передачу "За гранью", стал сам предметом обсуждения у коллег и зрителей, сообщает Рамблер.
В частности, актриса Мария Шукшина не раз критиковала шоу, утверждая, что зрителями НТВ просто манипулируют. Ее точку зрения разделяет и музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров.
В интервью с журналистами портала Blitz+ он заявил, что Соседов не тянет роль ведущего «За гранью».
«От него иногда ощущается такой шлейф, запах дешевизны. Соседова больше воспринимают как фрика, к его мнению вряд ли прислушиваются. На его роль подошли бы Александр Гордон либо Лера Кудрявцева», — уверен Ашуров.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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