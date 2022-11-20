Эрдоган: Запад заплатит бесконечную цену за изоляцию России

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал какую цену заплатят западные страны за изоляцию России.

20 ноября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в эфире российского телеканала «Россия 1» заявил о том, что осуществление коллективным Западом мероприятий по международной изоляции Российской Федерации приведёт к серьёзным последствиям для западных государств.

Эрдоган отметил, что цену, которая «будет бесконечной» всё больше платит Европа, а вместе с ней и Республика Польша, на территорию которой недавно упали две ракеты украинской противовоздушной обороны.