Эрдоган: Запад заплатит бесконечную цену за изоляцию России
2022-11-20 17:34
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал какую цену заплатят западные страны за изоляцию России.
20 ноября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в эфире российского телеканала «Россия 1» заявил о том, что осуществление коллективным Западом мероприятий по международной изоляции Российской Федерации приведёт к серьёзным последствиям для западных государств.
Эрдоган отметил, что цену, которая «будет бесконечной» всё больше платит Европа, а вместе с ней и Республика Польша, на территорию которой недавно упали две ракеты украинской противовоздушной обороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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