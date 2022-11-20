Врачи рассказали, почему часто хочется сладкого

«Что-то на солененькое потянуло», «страшная сладкоежка», «жить не могу без острого» — часто за этими фразами скрывается не просто любовь к конкретному вкусу или блюду, но и серьезный дефицит различных веществ в организме.

Если хочется шоколада:

Навязчивое, непреодолимое желание съесть шоколадку, сладкую конфетку или вафельку может свидетельствовать о дефиците магния в организме. Это минеральное вещество участвует в производстве энергии для нашей повседневной активности, помогает бороться со стрессом и повышенной утомляемостью.

Специалист не отрицает, что иногда можно побаловать себя вкусным лакомством, но для пополнения запасов магния более полезной альтернативой шоколаду в этом случае станут:

Морская рыба,

Морепродукты,

Морская капуста,

Бурый рис.

Магний также содержится в бананах, зеленых яблоках, авокадо, болгарском перце и орехах.

Не хватает гормона счастья:

После съеденного пирожного или круассана мы часто ощущаем прилив хорошего настроения и бодрости. Все дело в том, что с помощью выпечки организм пытается компенсировать нехватку триптофана. Эта аминокислота способствует выработке гормона счастья — серотонина.

Восполнить дефицит триптофана помогут:

Филе курицы или индейки,

Молоко,

Яйца,

Некоторые сорта рыбы, например, скумбрия, селедка или лосось.

Если помимо сильной тяги к мучному вы замечаете за собой постоянный упадок сил и депрессивные состояния, лучше обратиться к врачу. Специалист поможет разобраться в проблеме и назначит курс лекарственных препаратов с триптофаном.

Если тянет на сладкое — проверьте уровень хрома:

Эксперт отмечает, что постоянное желание съесть что-то сладкое может сигнализировать о нехватке хрома. Это вещество контролирует баланс инсулина в организме и предотвращает колебания сахара в крови.

Восполнить дефицит хрома помогут:

Морковь,

Печень,

Курятина,

Брокколи,

Кукуруза,

Томаты,

Свекла.

Если хочется жирного:

Патологическое желание съесть бургер с картошкой фри многие воспринимают как банальное нарушение пищевого поведения. Но за тягой к жирным продуктам может скрываться дефицит полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6.

Восполнить их баланс можно с помощью:

Жирных сортов рыбы,

Орехов,

Семечек,

Морепродуктов,

Оливкового или льняного масла.

Пристрастие к жирной пище также является признаком нехватки кальция. В этом случае стоит разнообразить рацион брокколи, фасолью и бобовыми, сыром и молочными продуктами.

Наконец, с помощью жирной еды организм может бороться с нехваткой жирорастворимого витамина D. Особенно эта проблема актуальна для людей, которые живут в холодных странах и страдают от нехватки солнечного света. Именно поэтому в основу национальных кухонь у северных народов часто входят жирные супы, жареное мясо, сало и т.д.