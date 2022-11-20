Врачи рассказали, почему часто хочется сладкого
«Что-то на солененькое потянуло», «страшная сладкоежка», «жить не могу без острого» — часто за этими фразами скрывается не просто любовь к конкретному вкусу или блюду, но и серьезный дефицит различных веществ в организме.
Если хочется шоколада:
Навязчивое, непреодолимое желание съесть шоколадку, сладкую конфетку или вафельку может свидетельствовать о дефиците магния в организме. Это минеральное вещество участвует в производстве энергии для нашей повседневной активности, помогает бороться со стрессом и повышенной утомляемостью.
Специалист не отрицает, что иногда можно побаловать себя вкусным лакомством, но для пополнения запасов магния более полезной альтернативой шоколаду в этом случае станут:
Морская рыба,
Морепродукты,
Морская капуста,
Бурый рис.
Магний также содержится в бананах, зеленых яблоках, авокадо, болгарском перце и орехах.
Не хватает гормона счастья:
После съеденного пирожного или круассана мы часто ощущаем прилив хорошего настроения и бодрости. Все дело в том, что с помощью выпечки организм пытается компенсировать нехватку триптофана. Эта аминокислота способствует выработке гормона счастья — серотонина.
Восполнить дефицит триптофана помогут:
Филе курицы или индейки,
Молоко,
Яйца,
Некоторые сорта рыбы, например, скумбрия, селедка или лосось.
Если помимо сильной тяги к мучному вы замечаете за собой постоянный упадок сил и депрессивные состояния, лучше обратиться к врачу. Специалист поможет разобраться в проблеме и назначит курс лекарственных препаратов с триптофаном.
Если тянет на сладкое — проверьте уровень хрома:
Эксперт отмечает, что постоянное желание съесть что-то сладкое может сигнализировать о нехватке хрома. Это вещество контролирует баланс инсулина в организме и предотвращает колебания сахара в крови.
Восполнить дефицит хрома помогут:
Морковь,
Печень,
Курятина,
Брокколи,
Кукуруза,
Томаты,
Свекла.
Если хочется жирного:
Патологическое желание съесть бургер с картошкой фри многие воспринимают как банальное нарушение пищевого поведения. Но за тягой к жирным продуктам может скрываться дефицит полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6.
Восполнить их баланс можно с помощью:
Жирных сортов рыбы,
Орехов,
Семечек,
Морепродуктов,
Оливкового или льняного масла.
Пристрастие к жирной пище также является признаком нехватки кальция. В этом случае стоит разнообразить рацион брокколи, фасолью и бобовыми, сыром и молочными продуктами.
Наконец, с помощью жирной еды организм может бороться с нехваткой жирорастворимого витамина D. Особенно эта проблема актуальна для людей, которые живут в холодных странах и страдают от нехватки солнечного света. Именно поэтому в основу национальных кухонь у северных народов часто входят жирные супы, жареное мясо, сало и т.д.
Опубликовано: Ангелина Крент
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Президент ФИФА Инфантино открыл ЧМ 2022 под теплые аплодисменты
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
В Германии прошли митинги против военной операции Турции в Сирии и Ираке
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США